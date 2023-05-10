В КМДА кажуть, що МАФи, які затуляють прохід до метро “Житомирська”, встановлені законно

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Марія Іващук
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У Департаменті міського благоустрою КМДА підтвердили, що МАФи, які перегороджують шлях до станції метро «Житомирська», встановлені законно.

Про це йдеться у відповіді на запит видання «Твоє місто».

На розміщення тимчасових споруд власник має паспорти, видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київради з терміном дії до 22 серпня 2027, йдеться у відповіді.

Нагадаємо, що на Берестейському проспекті біля метро “Житомирська” встановили торговельні МАФи впритул до входу у перехід, що веде до підземки, хоча, згідно з рішенням Ради оборони міста, МАФи біля станцій метрополітену, що перешкоджають доступу до укриттів та сховищ, мають бути перенесені на інші локації.

Фото: Геннадій Кривошея

Опубліковано: 10 травня 2023
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