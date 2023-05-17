Київ анулює документи на МАФи біля метро “Житомирська”, які раніше називали законними

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Марія Іващук
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Власник МАФу, який перегороджує прохід до метро “Житомирська”, самовільно збільшив дозволену площу розміщення більше ніж в два рази та не отримував погодження від метрополітену.

Про це повідомив голова Громадської Ради при КМДА Геннадій Кривошея у Facebook.

"Паспорти було видано на 300 кв.м, по факту встановлено 704 кв. м. Площу незаконно збільшено на 120%. У власників є право на користування землею. Однак споруда "вилізла" за межі цієї землі на дві сусідні комунальні ділянки та перегородила вхід до метрополітену. Погоджень метрополітен не надавав (хоча мені розповідали що воно є)", – зазначає Кривошея.

Також він додав, що на комісії з демонтажу прийняли рішення про анулювання всіх паспортів прив’язки і тепер Департамент міського благоустрою КМДА може прийняти рішення про демонтаж об’єктів.

Нагадаємо, що раніше в КМДА відповіли, що МАФи, які затуляють прохід до метро “Житомирська”, встановлені законно, а власник має паспорти, видані Департаментом містобудування та архітектури виконавчого органу Київради з терміном дії до 22 серпня 2027.


Опубліковано: 17 травня 2023
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