Дивіться проєкт відбудови села на Херсонщині від архітекторів archimatika

Архітектурне бюро archimatika розробляє проєкт відбудови пошкодженого ворожими обстрілами села Посад-Покровське на Херсонщині.

Разом з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України архітектори презентували концепцію відновлення села на зустрічі з місцевими мешканцями.

“Єдність архітектурного образу стане візитівкою Посад-Покровського. Проєкт передбачає відновлення знищених будівель таким чином, щоб зберегти автентичний образ села, запровадивши дизайн-код”, – кажуть архітектори, пише Pragmatika.media.

Крім хати, кожний сільський двір включає певну кількість блоків господарських приміщень (погрібник, літня кухня, курник, хлів тощо). Архітектори розробили кілька типів господарських “модулів”. “Фактично, такий модуль представляє собою “порожню” будівлю. В ній кожен власник зможе облаштувати ту функцію, яку вважає за потрібне особисто для себе”, – кажуть автори проєкту.

Нові будівлі інтерпретуватимуть традиційну місцеву архітектуру: штукатурені фасади, двоскатні чи шатрові дахи, композитна черепиця як оптимальна альтернатива історично притаманній Посад-Покровському керамічній, що подекуди збереглася тут з 19 сторіччя.

Щоб захиститися від пекучого сонця, архітектори пропонують облаштувати по периметру кожного двору перголи та галереї, сформувавши патіо. Тут, в подальшому, ростимуть фруктові дерева.

Історично склалося, що більшість будівель Посад-Покровського збудовано з виробленого тут же саману. Це екологічний, простий у виробництві та дешевий будматеріал. Як альтернативу поширеним індустріальним матеріалам, архітектори пропонують використати цю технологію, поновивши виробництво саманних блоків на існуючому тут глинищі. Це створило б робочі місця і надало б населенню відчуття причетності до відновлення власного села.

Під час роботи над проєктом архітектори archimatika опитали місцевих мешканців і створили перелік функцій, які громада хоче мати в сільському центрі.

У центрі сформують комфортний, тінистий центральний пішохідний бульвар. Поряд облаштують освітньо-культурний центр, де розміщуватиметься школа, дитячий садок і, власне, культурний центр.

Архітектори додають, що раніше школа, дитячий садок, клуб тощо були окремими будівлями. Вартість будівництва й утримання була високою, бо кожна будівля мала свій окремий спортивний зал, харчоблок, актовий зал і таке інше. Автори проєкту об’єднали більшість громадських сервісів в єдиний комплекс. Це дозволить уникнути дублювання функцій і, відповідно, знизити вартість експлуатації.

Вздовж центрального бульвару розташовано старостат, центр безпеки, відділок поліції, будівлю швидкої допомоги, магазини, кафе, аптеку та інші заклади.

Архітектори також пропонують повернути селу його головний храм, що раніше розташовувався на місці нині зруйнованого будинку культури. Навколо храму буде розбито центральну площу та меморіальний сквер. Біля храмової площі передбачено літню сцену для відзначення важливих сільських подій.

На основі частково збереженого клубу пропонують створити центр пам’яті боротьби проти російського загарбника. Центр пам’яті буде інтегровано в ландшафт скверу.