Київ втратив 2,4 млрд гривень через зупинки транспорту під час тривог

За рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.
Про це повідомили "Пасажири Києва".
За цей час громадський транспорт провів у простої 274 години або близько 12 діб.
Кияни протягом цього часу створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені.
Зазначається, що більшість міст, зокрема, близьких до фронту, які рік тому почали зупиняти громадський транспорт швидко чи з часом відмовилися від цього рішення через його неефективність. Адже люди просто обирали інший вид транспорт і їхали в потрібному напрямку, ігноруючи зупинений комунальний транспорт.
Станом на зараз зупиняють комунальний транспорт під час повітряних тривог лише 3 міста України – Київ, Хмельницький та Івано-Франківськ.
Фото: Київпастранс