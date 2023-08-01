Київ втратив 2,4 млрд гривень через зупинки транспорту під час тривог

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Валерія Гуржий
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За рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

Про це повідомили "Пасажири Києва".

За цей час громадський транспорт провів у простої 274 години або близько 12 діб.

Кияни протягом цього часу створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені.

Зазначається, що більшість міст, зокрема, близьких до фронту, які рік тому почали зупиняти громадський транспорт швидко чи з часом відмовилися від цього рішення через його неефективність. Адже люди просто обирали інший вид транспорт і їхали в потрібному напрямку, ігноруючи зупинений комунальний транспорт.

Станом на зараз зупиняють комунальний транспорт під час повітряних тривог лише 3 міста України – Київ, Хмельницький та Івано-Франківськ.

Фото: Київпастранс

Опубліковано: 01 серпня 2023
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