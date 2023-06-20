Кличко вшосте відхилив петицію про скасування зупинки транспорту під час тривог

Київський голова Віталій Кличко відхилив шосту петицію про скасування зупинки громадського транспорту у разі повітряної тривоги.

Він відповів, що рішення ухвалювали з урахуванням оцінки поточної та прогнозованої безпекової ситуації в столиці. Його переглянуть виключно за умови її суттєвої стабілізації та надходження відповідних рекомендацій від ДСНС. А також додав, що відповідний аналіз та оцінка здійснюються постійно.

Водночас у ДСНС зазначили, що вони не вимагають від міст зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог. У відомстві повідомили, що служба влітку минулого року розробила примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту (в закладах освіти, у міському транспорті, торговельних закладах). Він має виключно інформаційний характер та не містить норм права.

Фото: Київпастранс