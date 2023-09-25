Художники зі США намалювали мурали на пошкоджених будинках Ірпеня і Бучі

Митці-волонтери зі США створили мурали на пошкоджених будинках Бучі та Ірпеня.

Автори стінописів — BANDIT, John Ashbaugh та Tristan George, повідомляють у Бучанській міській раді.

Мурали в Бучі з’явилися на будинках мікрорайону Склозаводський. Перший із них має назву «Портрет дівчини». Художники позиціонують стінопис як акт вшанування сили, яку проявили жінки під час війни. Другий мурал називається «Питання часу». На ньому зображений український воїн на годинниковій стрілці — з його коханням на хвилинній стрілці. Герої намальовані поверх пробитого кулями скла.

В Ірпені художники зобразили на стінах будівлі дітей, що малюють різні лінії, які нагадують кардіограму серця.

Волонтери зазначають, що приїхали створити мурали, аби підтримати народ України ті показати світові його героїчну боротьбу з агресором.

Фото: Бучанська міська рада, BANDIT