Художники зі США намалювали мурали на пошкоджених будинках Ірпеня і Бучі

45
Ірина Маймур
share share

Митці-волонтери зі США створили мурали на пошкоджених будинках Бучі та Ірпеня.

Автори стінописів — BANDIT, John Ashbaugh та Tristan George, повідомляють у Бучанській міській раді.

Мурали в Бучі з’явилися на будинках мікрорайону Склозаводський. Перший із них має назву «Портрет дівчини». Художники позиціонують стінопис як акт вшанування сили, яку проявили жінки під час війни. Другий мурал називається «Питання часу». На ньому зображений український воїн на годинниковій стрілці — з його коханням на хвилинній стрілці. Герої намальовані поверх пробитого кулями скла.

В Ірпені художники зобразили на стінах будівлі дітей, що малюють різні лінії, які нагадують кардіограму серця.

Волонтери зазначають, що приїхали створити мурали, аби підтримати народ України ті показати світові його героїчну боротьбу з агресором.

Фото: Бучанська міська рада, BANDIT

Опубліковано: 25 вересня 2023
share share
Біля «Лівобережної» запрацювала пивоварня «2085» із крафтовим пивом і авторськими хот-догами Біля «Лівобережної» запрацювала пивоварня «2085» із крафтовим пивом і авторськими хот-догами Кияни закликають зберегти від забудови стадіон «Арсенал» на Грушевського — петиція Кияни закликають зберегти від забудови стадіон «Арсенал» на Грушевського — петиція У Києві археологи знайшли кухоль скіфської доби: фото У Києві археологи знайшли кухоль скіфської доби: фото На вокзалі Нью-Йорка відкрили кіоск із українською кухнею від ресторану Veselka На вокзалі Нью-Йорка відкрили кіоск із українською кухнею від ресторану Veselka Землі вздовж Микільської Слобідки, де мали облаштувати парк, вкотре продають під забудову Землі вздовж Микільської Слобідки, де мали облаштувати парк, вкотре продають під забудову Морський вокзал в Одесі постраждав внаслідок атаки росіян: фото Морський вокзал в Одесі постраждав внаслідок атаки росіян: фото На власному досвіді: Як я провела 10 днів у повній тиші під час віпасани На власному досвіді: Як я провела 10 днів у повній тиші під час віпасани На місці МАФів на Куренівці створюють “найдовший сквер”: що там буде На місці МАФів на Куренівці створюють “найдовший сквер”: що там буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.