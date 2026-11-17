У церкві Пресвятої Трійці в Бережанах на Тернопільщині завершили реставрацію столітніх стінописів. Після чотирьох років досліджень і відновлення фахівці зняли риштування, відкривши розписи купола та святилища храму, повідомив реставратор та іконописець Олексій Чередніченко.

«Ми зняли риштування. І перед нами нарешті відкрилися повністю відреставровані розписи початку ХХ століття», — написав він.

Історичні стінописи виявили під шарами пізнішої олійної фарби та ґрунтовки. Щоб дістатися оригінального живопису, реставратори поступово знімали старе покриття маленькими скальпелями.

Як розповів Чередніченко Укрінформу, від початку досліджень до завершення робіт минуло чотири роки. Безпосередня реставрація тривала три роки. Коли дозволяли температурні умови, команда працювала по 10–11 годин на день.

Найкраще збереглися розписи у святилищі. Вони допомогли відтворити втрачені фрагменти оздоблення купола, адже художники використовували схожі форми, кольори та композиції. На основі збережених елементів реставратори розробили цифрову реконструкцію купольних розписів. Також вони відтворили історичний шрифт написів у храмі.

Церкву Пресвятої Трійці збудували 1768 року. Наприкінці XIX — на початку ХХ століття її перебудували, добудувавши купол, притвор із двома вежами та бічні нави. Після реконструкції інтер'єр оздобили розписами, які згодом приховали під фарбою.

Частину відреставрованих стінописів презентували ще в листопаді 2025 року. Тепер, після демонтажу риштувань, відвідувачі можуть побачити відновлені розписи без будівельних конструкцій.