У Нью-Йорку на аукціон виставлять понад 100 сумок і аксесуарів Louis Vuitton, створених у співпраці з відомими художниками та архітекторами. Серед них — моделі Такаші Муракамі, Яйої Кусами та Френка Гері у формі панд, риб і гарбузів. Найдорожчий лот оцінюють у $20–30 тисяч, повідомляє аукціонний дім Christie’s.

Приватна колекція Scarcity & Infinity: An Important Collection налічує понад 100 виробів, об'єднаних у 88 лотів. За словами представників Christie’s, це найповніше зібрання сумок із мистецьких колаборацій Louis Vuitton, яке будь-коли виставляли на аукціон.

Найдорожчим лотом стане клатч Artycapucines Crystal Panda від японського художника Такаші Муракамі. Сумку у формі панди прикрашають понад 6000 кристалів Swarovski, закріплених вручну. Модель випустили тиражем лише 130 екземплярів, а її попередня оцінка становить $20–30 тисяч.

На торгах також представлять рожево-білу сумку Artycapucines Mini Tentacles зі щупальцями від Муракамі. Її випустили обмеженим тиражем у 95 екземплярів, а оцінюють у $10–15 тисяч.

Серед робіт американського архітектора Френка Гері — червоно-біла Capucines Floating Fish, натхнена світильниками у формі риб, які він створив для Фонду Louis Vuitton. Її попередня вартість становить $6000–8000.

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Також на аукціон виставлять клатч Metallic Bear With Us за мотивами однойменної скульптури Гері 2014 року, оцінений у $10–15 тисяч.

До колекції увійшла й жовто-чорна шкіряна сумка у формі гарбуза, створена у співпраці з японською художницею Яйої Кусамою.

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Її попередня оцінка за даними пресрелізу Christie’s — $8000–10 000.

Співпрацю Louis Vuitton із сучасними художниками активно розвивав Марк Джейкобс, який очолював креативний напрям бренду з 1997 до 2014 року. На початку 2000-х модний дім представив колекції зі Стівеном Спраузом і Такаші Муракамі. Згодом до створення сумок долучилися інші митці, зокрема Яйої Кусама та Френк Гері.

Онлайн-аукціон Handbags & Fashion: The New York Edit триватиме з 25 листопада до 10 грудня 2026 року. Побачити сумки наживо можна буде з 3 до 9 грудня в Christie’s New York за адресою 20 Rockefeller Plaza.