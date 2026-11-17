На аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку за $15,1 млн продали картину японської художниці Яйої Кусами No. 3P.B., створену 1960 року. Це новий аукціонний рекорд мисткині, повідомляє Artsy.

Торги відбулися 16 листопада в межах The Now and Contemporary Evening Auction. За чотири хвилини учасники зробили десять ставок. Остаточна ставка за картину становила $12,5 млн, а з урахуванням аукціонних комісій сума продажу сягнула приблизно $15,1 млн. Попередньо Sotheby’s оцінював роботу в $10–15 млн.

Картина No. 3P.B. — абстрактне полотно розміром 159,1 × 143,5 см. На темному тлі Кусама нанесла тисячі дрібних червоних мазків у формі петель, які утворюють щільну сітку й заповнюють усю поверхню.

Робота належить до серії «Сітки нескінченності», над якою художниця почала працювати наприкінці 1950-х років після переїзду до Нью-Йорка. Для цих полотен характерне багаторазове повторення дрібних елементів. Серію вважають одним із важливих попередників мінімалізму та постмінімалізму.

У 1961 році No. 3P.B. представили на щорічній виставці сучасного американського живопису в Музеї американського мистецтва Вітні. Виставка тривала до лютого 1962 року й стала одним із ранніх прикладів визнання Кусами американськими мистецькими інституціями.

Попередній аукціонний рекорд художниці становив $10,5 млн. Його встановили у травні 2022 року на торгах Phillips у Нью-Йорку, де продали картину Untitled (Nets) («Без назви (Сітки)») 1959 року. Новий результат перевищив попередній приблизно на $4,6 млн.

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Яйої Кусама померла 14 серпня 2026 року в Токіо у віці 97 років. Вона була відома своїми абстрактними полотнами, дзеркальними інсталяціями Infinity Mirror Rooms, скульптурами гарбузів і роботами з повторюваними крапками.