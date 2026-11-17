Мінінфраструктури розпочинає підготовку проєкту тунелю під Дніпром у Києві. Його розглядають як альтернативне сполучення між берегами столиці на тлі російських ударів по мостах. До обговорення технічних рішень залучили американську компанію Robbins, повідомили в Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

17 листопада міністр Микола Калашник провів робочу нараду з представниками Robbins. Сторони обговорили можливі технології будівництва тунелю та подальші кроки з підготовки проєкту.

«Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи», — зазначив Калашник.

У ніч на 17 листопада внаслідок російської атаки були пошкоджені Північний і Південний мости Києва, рух якими тимчасово перекрили. Через це в столиці змінили маршрути громадського транспорту.

За інформацією міністерства, питання будівництва тунелю під Дніпром порушив народний депутат Олександр Качура під час «години запитань до уряду».

До підготовки долучилася американська компанія Robbins, яка спеціалізується на виробництві тунелепрохідницького обладнання. Вона висловила готовність надати необхідну техніку, навчати українських фахівців і забезпечити технічний супровід проєкту.

Перш ніж розпочинати будівництво, необхідно визначити маршрут і технічні характеристики тунелю, дослідити геологічні умови та підготувати техніко-економічне обґрунтування. Це дасть змогу оцінити вартість робіт і визначити строки реалізації.

Міністерство також розглядає можливості залучення українських, європейських та американських партнерів до фінансування, проєктування й будівництва. Наступним кроком стануть пропозиції Robbins щодо необхідних досліджень, обладнання та потенційних партнерів.