На ВДНГ запрацював ресторан «Сицилійський дворик» Pizza Kyiv

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Наталія Габрух
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Заклад «Сицилійський дворик» Pizza Kyiv розпочав свою роботу на ВДНГ. Про це повідомляє The Village.

Засновники розповідають, що задля втілення своєї ідеї їздили в Сицілію до шефа, щоб навчитися готувати піцу з кривими пригорілими бортиками й начинки з італійських продуктів, які їдять в Катанії й Палермо.

Це вже другий заклад мережі. Перший відкрився цього літа у Львові. Він розташований біля оранжереї та яблуневого саду з фонтаном, піаніно та посадкою на 200 гостей.

Ціни: піца з сиром брі та маринованою сливою – 239 грн, паста карбонара – 249 грн, хумус з овочами та базиліком – 160 грн, гаспачо – 159 грн, стейк філе міньйон з молодою картоплею і грибним кремом – 350 грн, салат зі страчателою і томатами – 245 грн, баський чізкейк – 170 грн, лимонад сицілійський – 90 грн
Адреса: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1
Режим роботи: 12:00 – 22:00

Опубліковано: 02 жовтня 2023
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