Запрацював новий «Atlas Простір»: це перезапуск Barbara Bar на Січових Стрільців

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Наталія Габрух
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На Січових Стрільців, в межах концертного майданчика Atlas, розпочав роботу новий заклад «Atlas Простір». Оновлений заклад запускають із власниками бістро Noodes, повідомляє The Village. Україна.

Це перезапуск Barbara Bar, який об’єднує три формати: винний бар «37/41», коктейльний бар Barbara Bar та кафе з азійськими стравами Little Asia.

Відкриття відбулося 7 жовтня. У перший тиждень заклад буде працювати в тестовому режимі з 16:00 до 22:00.

Команда повідомляє, що надалі кількість закладів буде збільшуватись, а влітку відвідувачів чекатиме тераса на даху.

Ціни: бургер з яловичиною — 300 грн, борщ — 220 грн, салат Цезар з мітболами — 285 грн, кокосовий хумус — 148 грн, паста з мітболами у томатному соусі — 320 грн, паштет з апельсином та фісташкою — 163 грн.

Адреса: вулиця Січових Стрільців, 37/41

Режим роботи: щодня з 16:00 до 22:00

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Опубліковано: 08 жовтня 2023
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