Біля Контрактової площі відкривають заклад стритфуду «Котлета по-київськи»

17 листопада на перетині вулиць Верхній Вал і Костянтинівської відкриється новий заклад мережі стритфуду «Котлета по-київськи». Про це пише The Village Україна.

Особливість закладу у подачі котлети по-київськи «to go», без прив’язки до тарілок та приборів.

В меню закладів є п'ять видів котлет: класична, з грибами та сиром, із «Філадельфією» та шпинатом, з чеддером та паприкою, із чеддером і перцем халапеньйо.

Нещодавно в меню додали пюре по-київськи.

Також клієнти можуть обрати до страви напої: пиво, сидр, лимонади та крафтові наливки. Крім того, у закладах діє постійна акція на сидри і наливки «1+1 = 3».

Ціни: класична котлета — 95 грн, з грибами та сиром — 105 грн, з чеддером — 105 грн, з сиром чеддером та халапеньйо — 195 грн, з «Філадельфією» та шпинатом — 105 грн, картопля фрі — 60 грн.

Адреса: вул. Костянтинівська, 17

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00