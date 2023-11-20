В ЖК «Комфорт Таун» відкрився заклад Memory Food & Drink

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Наталія Габрух
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На території ЖК «Комфорт Таун» запрацював новий заклад Memory Food & Drink. Про це пише The Village Україна.

Memory Food & Drink — гастрономічний мультибренд. Заклад поєднує у собі всі проєкти засновників в одному. Тут можна скуштувати десерти і випічку від Love&cake, суші від Love&sushi та неаполітанську піцу від love&pizza.

Ціни: піца «Груша Горгонзола» — 270 грн, піца «Пепероні Халапеньо» — 290 грн, піца «М'ясна» — 290 грн, піца «Капричьоза» — 280 грн, піца «Меланзане Кон Сальчіце» — 275 грн, філадельфія з лососем — 350 грн, філадельфія з вугрем — 410 грн, сніданок комплексний з лососем — 280 грн, м’ясна шакшука з соусом болоньєз та сиром — 260 грн, салат з лососем та авокадо — 260 грн, стейк з лосося у сицилійському стилі — 360 грн

Адреса: вул. Березнева, 12

Режим роботи: щодня з 9:00 до 22:00

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Опубліковано: 20 листопада 2023
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