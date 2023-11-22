Власник книгарні-кавʼярні «Сенс» зацікавлений у купівлі «Квітів України»

25 червня будівлю «Квіти України» виставили на продаж через cервіс Olx. За будівлю хочуть отримати суму в 5 мільйонів 30 тисяч доларів, не дивлячись на те, що будівля і досі перебуває під арештом через судові справи. Про це пише The Village Україна.

Згодом після появи оголошення власник книгарні-кавʼярні «Сенс» Олексій Ерінчак заявив , що розглядає можливість придбання будівлі «Квітів України».

«Наразі ситуація така: зібралася група людей, яка потенційно зацікавлена в тому, щоби придбати будівлю. Ведемо комунікацію з власником, хоч і доволі повільно», – коментує Олексій Ерінчак.

За словами Олексія якщо будівлю вдасться придбати, там хочуть розмістити ще одну книгарню-кавʼярню «Сенс», а всі інші площі, ймовірно, будуть повʼязані з освітою, громадською діяльністю та урбаністикою.

На питання, чи дійсно власник будівлі Олексій Пишний серйозно розглядав можливість продати «Квіти», Ерінчак каже, що так: «На мою думку, коли вони публікували це оголошення, то намагалися зрозуміти, чи є попит. Мені здається, що коли вони купували будівлю, то розраховували, що там немає ніякого [захисного] статусу, й узагалі її можна спокійно зносити й будувати щось велике – тому, ймовірно, і залучали кошти під інвестиційний проєкт, який мав би приносити багато прибутку. Але громада добилася надання статусу, тому власнику, мабуть, не так цікаво займатися цим проєктом із точки зору бізнесу».

За словами Уляни Джурляк, співзасновниці ГО «Зберегти Квіти України», вони не володіють повною інформацією про можливий продаж і те, чи він узагалі реальний. Потрібно враховувати те, що будівля перебуває під арештом через юридичні розбирання.

«Будівля не коштує пʼяти мільйонів, її ціна – близько 2,5–3 мільйонів доларів, враховуючи судові справи й пошкодження фасаду», – коментує Уляна Джурляк.

Незалежно від того, чи буде у будівлі новий власник, умови активістів залишаються незмінними: повна реставрація із залученням архітектора Миколи Левчука, повернення вітражів і зелених насаджень, збереження статусу памʼятки, інклюзивні громадські обговорення та проведення урбаністичного аналізу району.

Раніше ми писали, що модерністській будівлі «Квіти України» повернули статус пам’ятки в апеляційному суді.

Фото: Wikimedia.