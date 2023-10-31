Модерністській будівлі «Квіти України» повернули статус пам’ятки в апеляційному суді

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Наталія Габрух
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Шостий апеляційний адміністративний суд Києва скасував рішення ОАСКу щодо позбавлення статусу памʼятки модерністського павільйону «Квіти України». Про це повідомляють активісти спільноти «Цегла».

Як відомо, у грудні 2022 року суд скасував наказ Мінкульту про внесення будівлі «Квіти України» до реєстру пам'яток архітектури. Згодом активісти подали на апеляцію.

Скасування статусу пам’ятки означало, що будівля «Квіти України» більше не має охоронного статусу, а на забудовника не діє припис Мінкульту про заборону будівельних робіт.

У позові проти Мінкульту та ДОКС, забудовник використовував оцінку експертів із спеціалізованої організації – комунального закладу «Центр консервації предметів археології». Він повністю спростовував будь-які ідеї про цінність, унікальність будівлі та її відповідність критеріям пам’ятки.

Згодом стало відомо, що Міністерство культури оскаржить рішення Окружного адміністративного суду про виведення «Квітів України» з реєстру пам'яток. В Мінкульті заявляли, що «Квіти України» залишаються пам’яткою культури й мають охоронний статус. Тоді розгляд справи в Окружному суді відбувся за правилами спрощеного провадження, учасників справи не повідомили.

«Квіти України» — навчально-методичний павільйон у стилі пізнього модернізму на вулиці Січових Стрільців, 49. Він споруджений у 1983-85 роках архітектором Миколою Левчуком.

У червні 2021 року навколо будівлі з’явився паркан. Інформаційних стендів на ньому не було. Забудовник спершу зрізав 30-річний виноград на будівлі, а потім «Квіти України» почали демонтувати. Активісти тоді зламали будівельний паркан та почали чергувати біля будівлі.

Раніше ми писали, що Мінкульт визнав цілісною пам'ятку архітектури на Рейтарській, яку почали демонтувати.

Фото: Wikimedia, «Цегла».

Опубліковано: 31 жовтня 2023
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