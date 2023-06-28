Будівлю "Квіти України" виставили на продаж

Власник «Квітів України» виставив на продаж будівлю. Оголошення помітили на платформі OLX.

За будівлю хочуть отримати суму в 5 мільйонів 30 тисяч доларів. Зазначимо, що в оголошенні додані фотографії із 30-річним виноградом, який знищили при початку будівельних робіт.

Продавець «Квітів України» вказує, що планування та розташування комплексу дозволяє розмістити там торгові площі, кафе, бари, ресторани та інші об'єкти сфери послуг.

Активісти спільноти "Квіти України", які захищають будівлю, опублікували заяву з приводу цього.

Ми, як представники громади, яка два роки захищає будівлю в судах та на вулиці, радіємо можливості побачити новим/новою власником/власницею будівлі людину, компанію, об'єднання містян, які б цінували і берегли Квіти України.

Нагадаємо, що у 2019 році «Квіти України» купила компанія Rockwill Group. Будівлю хотіли перетворити на восьмиповерховий офісний центр із надбудовою та підземним паркінгом.

У червні 2021 року навколо будівлі з’явився паркан. Інформаційних стендів на ньому не було. Забудовник спершу зрізав 30-річний виноград на будівлі, а потім «Квіти України» почали демонтувати . Активісти тоді зламали будівельний паркан та почали чергувати біля будівлі.

«Квіти України» — навчально-методичний павільйон в стилі пізнього модернізму на вулиці Січових Стрільців, 49. Споруджений у 1983-85 рр., він слугував платформою розповсюдження рослин, майданчиком експериментальної флористики, центром навчання та дозвілля містян.