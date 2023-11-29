Будівництво метро на Троєщину хочуть закласти в програму розвитку Києва на 2024–2025 роки

Старт будівництва метро на Троєщину та інших інфраструктурних об’єктів хочуть закласти в цільову програму розвитку інфраструктури на 2024–2025 роки.

Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті Київради.

Наразі він перебуває на розгляді профільних комісій міської ради.

Зазначається, що загальний бюджет програми становить 34 783 627 млн грн. 19 млрд 880,8 млн грн планують виділити з бюджету столиці, 800 млн грн — отримати з держбюджету, а 14,1 млрд грн — з інших джерел.

Згідно з програмою, до кінця 2025 року Подільський мостовий перехід мають довести до 88 % готовності. На це хочуть виділити 850 млн грн у 2024 році і 950 млн грн у 2025-му.

Програма передбачає активізацію проєктів із розвитку Київського метрополітену.

На будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції Сирець до масиву Виноградар з електродепо передбачають 1,49 млрд грн протягом двох років.

Згідно з планом, у 2025 році планують будівництво виходу зі станції Львівська брама, яка поки не відкрита, на 20 млн грн.

Будівництво другого виходу та облаштування вестибюля станції Вокзальна під сучасні потреби обійдеться в 11 млн грн. Станцію Житомирську хочуть зробити інклюзивною до 2025 року. На це виділять 278,6 млн грн.

Водночас планують розпочати будівництво метро на Троєщину. Йдеться про ділянку Подільсько-Вигурівської лінії — від станцій Глибочицька до Райдужної. На ці роботи планують виділити 5 млн грн у 2024 році та 20 млн грн у 2025 році.

На спорудження ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії метрополітену від станції Виставковий центр до Одеської площі передбачають 46,8 млн грн у 2025 році.

Крім того, влада планує розпочати будівництво тролейбусних ліній до Броварів та Гостомеля, Ірпеня і Бучі. На це передбачають по 25 млн грн на кожен напрямок.

Бюджет реконструкції транспортної розв’язки вул. Богатирська/Полярна сягає майже 1,4 млрд грн. Ще 40 млн грн у 2025 році передбачає проєкт Шулявської розв’язки.

На комплексну реконструкцію трамвайних ліній на Контрактовій площі планують виділити 280,5 млн грн, на реконструкцію будівлі фунікулера — 355,9 млн грн.

У 2024 році пропонують збудувати ділянку Великої Окружної від пр. Рокосовського до Богатирської зі спорудженням транспортної розв’язки за 121 млн 63,9 тис. грн.

Раніше ми писали, що в київському метро почав курсувати потяг з отриманих від Варшави вагонів.

Фото: КМДА