У київському метро почав курсувати потяг з отриманих від Варшави вагонів

З 1 листопада на зеленій гілці київського метро курсуватиме потяг з отриманих від Варшави вагонів.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Відсьогодні зеленою гілкою столичного метро вже курсує потяг із вагонів, які ми отримали від Варшави. Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні й гарні», — зауважив міський голова.

Загалом Польща передала Києву 60 вагонів метро.

Фахівці підземки проводять усі необхідні експертизи вагонів. Частину із них ще додадуть до рухомого складу столичного метро, а частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів.

Раніше ми писали, що кияни просять облаштувати паркомісця біля кінцевих станцій метро.

Фото: Віталій Кличко