У київському метро почав курсувати потяг з отриманих від Варшави вагонів

177
Ірина Маймур
share share

З 1 листопада на зеленій гілці київського метро курсуватиме потяг з отриманих від Варшави вагонів.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Відсьогодні зеленою гілкою столичного метро вже курсує потяг із вагонів, які ми отримали від Варшави. Проїхався в цьому потязі. Вагони зручні й гарні», — зауважив міський голова.

Загалом Польща передала Києву 60 вагонів метро.

Фахівці підземки проводять усі необхідні експертизи вагонів. Частину із них ще додадуть до рухомого складу столичного метро, а частину використають як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів.

Раніше ми писали, що кияни просять облаштувати паркомісця біля кінцевих станцій метро.

Фото: Віталій Кличко

Опубліковано: 01 листопада 2023
share share
На Михайлівській площі встановлюють обстріляний в Ірпені вагон: фото На Михайлівській площі встановлюють обстріляний в Ірпені вагон: фото Борис Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами кільцевої електрички у Києві Борис Джонсон, Джамала, Жадан, Шевченко стали голосами кільцевої електрички у Києві На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження На території Києво-Могилянської академії проведуть археологічні дослідження Від вуличної до кошерної: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра Від вуличної до кошерної: Птушкін і Кацурін випустили гід їжею Дніпра У Львові на вулиці Хмельницького встановлять кілька сотень антипаркувальних стовпців У Львові на вулиці Хмельницького встановлять кілька сотень антипаркувальних стовпців У Броварах реконструюють дитсадок, де впав гелікоптер з керівництвом МВС У Броварах реконструюють дитсадок, де впав гелікоптер з керівництвом МВС Довженко-Центр знову можуть ліквідувати через нову Стратегію розвитку кіно Довженко-Центр знову можуть ліквідувати через нову Стратегію розвитку кіно На ВДНГ відкриють концертний майданчик DVTK Stage на 2000 людей На ВДНГ відкриють концертний майданчик DVTK Stage на 2000 людей
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.