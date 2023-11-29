На Печерську відкрили кафе та бар Madino: з кубинськими та мексиканськими стравами

На вулиці Джона Маккейна біля станції метро «Звіринецька» відкрився заклад Madino. Про це пише The Village Україна.

Тут поєднали декілька форматів: кафе зі стравами кубинської та мексиканської кухонь, кав’ярню й аперитивний бар.

У Madino діє меню за годинами. Сніданки тут готують із 08:00 до 12:30, обіднє меню з кесадильєю та пастою діє до 17:30, а з 18:00 подають вечірні тостади й тапас. Упродовж дня в закладі можна замовити перші страви й салати.

З напоїв можна обрати каву, матча та чай, а також алкогольні коктейлі. Крім того, у закладі подають десерти: тістечка, торти й цукерки.

Простір позиціонують як pet friendly.

Ціни: солоні сирники — 210 грн, салат з хамоном і грушею — 265 грн, тунець на грилі з ананасом — 350 грн, паста «Карбонара» — 265 грн, тостада з томатом, сиром і грушею — 195 грн, гарбузовий суп із креветками — 210 грн, чизкейк — 175 грн, еспресо — 40 грн

Адреса: вул. Джона Маккейна, 35/23

Режим роботи: 08:00–21:30 (з понеділка по четвер), 08:00–22:00 (з п'ятниці по неділю)