На Позняках відкрили соціальне кафе-пекарню, де працює молодь з ментальними порушеннями

В ТЦ Metro на Позняках відкрили друге соціальне кафе-пекарню Sunshine Cafe, де працює молодь із ментальними порушеннями. Про це пише The Village Україна.

У цьому закладі працюють кухарі, бариста та офіціанти, які мають синдром Дауна та різні інтелектуальні порушення.

Кафе зосереджено на випіканні піци, хліба та печива. Команда віддає частину своєї продукції безоплатно малозабезпеченим людям, а частину Збройним Силам України.

Протягом грудня кафе працюватиме у форматі онлайн-доставки та на виніс.

Проєкт реалізує ГО «Сонячні люди» за підтримки компанії «Metro Україна».

Ціни: піца Маргарита — 195 грн, піца Барбекю — 240 грн, піца М’ясна — 250 грн, піца Веганська — 200 грн, піца Гавайська — 240 грн, піца Чорізо — 235 грн, картопля фрі — 45 грн, нагетси — 130 грн, цибулеві кільця — 90 грн

Адреса: проспект Петра Григоренка, 43

Режим роботи: щодня з 10:00 до 18:00