Київрада ухвалила бюджет міста на 2024 рік: на що піде найбільше грошей

Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2024 рік. Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 72,6 млрд грн, видатки – понад 85,3 млрд.

Про це повідомили у КМДА.

Найбільшу питому вагу доходів становлять податкові надходження, із яких податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) запланували в сумі 32 млрд грн, податок на прибуток підприємств становить 7,5 млрд грн. Місцеві податки – 16,8 млрд грн, кошти від продажу землі – 2,8 млрд грн.

Основним напрямом фінансування є сфера освіти – на неї виділили понад 27,2 млрд грн, що складає понад 32% видатків міського бюджету. На транспорт, дорожнє господарство та зв’язок у кошторисі Києва запланували понад 23,8 млрд грн або 28% бюджету міста. На житлово-комунальне господарство – 8,2 млрд грн, соціальний захист – 7,8 млрд грн, охорону здоров’я – близько 6 млрд грн, культуру і мистецтво – 1,7 млрд грн, фізичну культуру і спорт – 1,5 млрд грн.

Також передбачається виділення 1 млрд грн за рахунок вільного залишку на виконання міської цільової програми з організації військової служби, виконання військового обов’язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києві «Захисник Києва» на 2022-2024 роки.

Додається, що епутати також ухвалили Програму економічного і соціального розвитку Києва на 2024-2026 роки. У наступному році програма буде зосереджена на створення безпечних умов проживання і перебування в місті, адаптацію учасників/ць бойових дій і внутрішньо переміщених осіб, створення умов для їх реінтеграції в соціум.

В цей же час "Пасажири Києва" зауважують, що безбар'єрність та громадський транспорт у бюджеті від надлишку грошей не страждають, на відміну від багаторівневих паркінгів і автомобільних розв'язок.

За їх словами, у бюджеті на 2024 рік не знайшлось місця фінансуванню будівництва потрібніх наземних переходів, хоча у Києві є десятки вулиць, які людина у колісному кріслі не може перетнути.

Також на більшості трамвайних ліній відсутні безбар'єрні трамвайні платформи, а колії Подільського району перебувають у жахливому стані, що не дозволяє запустити туди сучасні низькопідлогові трамваї.

Вони пропонували внести до бюджету на 2024 рік заходи по безбар'єрності, безпеці дорожнього руху і ремонту зношеної трамвайної інфраструктури на суму 3,57 млрд грн, що складає 5% від міського бюджету за рахунок зменшення інших видатків, зокрема будівництва багаторівневих автомобільних розв'язок.

Фото: Unsplash\Viktor Talashuk