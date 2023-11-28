Кияни закликають виділити 5% міського бюджету на наземні переходи й безбар’єрні трамвайні платформи

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Ірина Маймур
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Громадська організація «Пасажири Києва» закликає владу виділити 5 % міського бюджету на 2024 рік на заходи з безбар’єрності та безпеки руху. Йдеться про 3,57 млрд гривень.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

Активісти зауважили, що в проєкті бюджету міста на 2024 рік майже не передбачено грошей на визначені Стратегією розвитку Києва до 2025 року та Міською цільовою програмою пріоритети. Це безбар’єрність, безпека дорожнього руху та ремонт зношеної інфраструктури громадського транспорту.

Натомість до бюджету знов закладають кошти на будівництво багаторівневих автомобільних розв’язок.

«При цьому десятки вулиць у Києві людина на кріслі колісному в принципі не може перетнути попри рішення Київради про облаштування наземних переходів. На більшості трамвайних ліній відсутні безбар’єрні трамвайні платформи, а колії знаходяться в жахливому стані, що не дозволяє запустити туди сучасні низькопідлогові трамваї», — йдеться в петиції.

Активісти пропонують закласти 3,57 млн гривень на наземні переходи й безбар’єрні трамвайні платформи коштом зменшення інших непріоритетних видатків.

Серед пропозицій щодо збільшення видатків є такі напрямки:

  • ремонт найпроблемніших ділянок тротуарів, пониження бордюрного каменю на пішохідних переходах (700 млн грн);
  • розроблення комплексних схем організації дорожнього руху (200 млн грн);
  • облаштування підвищених нерегульованих пішохідних переходів, кілець малого радіусу, «антикишень» (200 млн грн) тощо.

Натомість зменшити пропонують, зокрема, такі видатки:

  • виділення 350 млн грн на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині вулиць Богатирської і Полярної в Оболонському районі;

зменшення видатків для забезпечення фінансування інших програм і об'єктів на 3,2 млн грн.

Фото ілюстративне: KGMI/CITY OF BELLINGHAM

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Опубліковано: 28 листопада 2023
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