Кияни закликають виділити 5% міського бюджету на наземні переходи й безбар’єрні трамвайні платформи

Громадська організація «Пасажири Києва» закликає владу виділити 5 % міського бюджету на 2024 рік на заходи з безбар’єрності та безпеки руху. Йдеться про 3,57 млрд гривень.
Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.
Активісти зауважили, що в проєкті бюджету міста на 2024 рік майже не передбачено грошей на визначені Стратегією розвитку Києва до 2025 року та Міською цільовою програмою пріоритети. Це безбар’єрність, безпека дорожнього руху та ремонт зношеної інфраструктури громадського транспорту.
Натомість до бюджету знов закладають кошти на будівництво багаторівневих автомобільних розв’язок.
«При цьому десятки вулиць у Києві людина на кріслі колісному в принципі не може перетнути попри рішення Київради про облаштування наземних переходів. На більшості трамвайних ліній відсутні безбар’єрні трамвайні платформи, а колії знаходяться в жахливому стані, що не дозволяє запустити туди сучасні низькопідлогові трамваї», — йдеться в петиції.
Активісти пропонують закласти 3,57 млн гривень на наземні переходи й безбар’єрні трамвайні платформи коштом зменшення інших непріоритетних видатків.
Серед пропозицій щодо збільшення видатків є такі напрямки:
Натомість зменшити пропонують, зокрема, такі видатки:
зменшення видатків для забезпечення фінансування інших програм і об'єктів на 3,2 млн грн.
Фото ілюстративне: KGMI/CITY OF BELLINGHAM