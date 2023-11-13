У 2024 році з бюджету Києва на облаштування транспортних розв'язок та метро на Виноградар виділять 1,3 млрд грн

"Пасажири Києва" опублікували найбільші витрати Дептрансу з проєкту бюджету Києва на 2024 рік.

Загальна сума сягає більше 1,3 млрд грн. З них передбачаються видатки на:

реконструкцію шляхопроводу на вул.Дегтярівській - 361 млн грн (готовність на кінець 2024 року 57,1%)

будівництво розвязки на Богатирській-Полярній 351 млн грн (очікувана готовність на кінець 2024 - 45,9%)

будівництво Подільського мостового переходу 298 млн грн (87%)

будівництво метро на Виноградар - 328 млн грн (а готовність на кінець 2024 року 4,6%).

Фото: Пасажири Києва, КМДА