Біля Львівської площі відкрили бар Ori

На вулиці Січових Стрільців, поблизу Львівської площі запрацював бар Ori.

Про це пише The Village Україна.

Концепцію закладу описують як «фантазію на тему затишного dive бару з Рейтарської у Токіо, Бангкоку чи Сингапурі».

«Ми намагалися зібрати найкращі смаки і аромати з усіх цих далекосхідних міст», – коментують у команді.

У закладі можна скуштувати японські сендвічі кацу сандо, фо бо й локшину соба. Також в меню є стартери, салати й десерти. До 15:00 в Ori подають сніданки й каву, крім цього працює коктейльний бар.

Ціни: асорті брускет — 299 грн, салат з ростбіфом — 259 грн, фо бо — 249 грн, крем-суп з броколі — 169 грн, кацу сандо з баклажаном — 249 грн, сет моті — 229 грн, смажений батат — 169 грн, боул з куркою — 229 грн, веганська лазанья — 249 грн

Адреса: вул. Січових Стрільців, 10

Режим роботи: 10:00–22:00 (будні), 10:00–22:30 (вихідні)