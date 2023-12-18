Біля Львівської площі відкрили бар Ori

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Наталія Габрух
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На вулиці Січових Стрільців, поблизу Львівської площі запрацював бар Ori.

Про це пише The Village Україна.

Концепцію закладу описують як «фантазію на тему затишного dive бару з Рейтарської у Токіо, Бангкоку чи Сингапурі».

«Ми намагалися зібрати найкращі смаки і аромати з усіх цих далекосхідних міст», – коментують у команді.

У закладі можна скуштувати японські сендвічі кацу сандо, фо бо й локшину соба. Також в меню є стартери, салати й десерти. До 15:00 в Ori подають сніданки й каву, крім цього працює коктейльний бар.

Ціни: асорті брускет — 299 грн, салат з ростбіфом — 259 грн, фо бо — 249 грн, крем-суп з броколі — 169 грн, кацу сандо з баклажаном — 249 грн, сет моті — 229 грн, смажений батат — 169 грн, боул з куркою — 229 грн, веганська лазанья — 249 грн

Адреса: вул. Січових Стрільців, 10

Режим роботи: 10:00–22:00 (будні), 10:00–22:30 (вихідні)

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Хотіли б відвідати бар Ori?
Опубліковано: 18 грудня 2023
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