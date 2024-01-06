У будинку на Солом'янці, що постраждав від ракетного удару, знову відкрилися магазини і салони

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Валерія Гуржий
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У будинку у Солом'янському районі Києва, який постраждав від ракетного удару знову почали працювати магазини та салони.

На фото видно, що у салонах замість вікон встановлені фанери, а також відсутні вивіски, але це не заважає закладам працювати та приймати гостей.

Нагадаємо, що зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами Київ. Падіння уламків були зафіксовані майже в усіх районах міста. Через пожежу в багатоповерхівці в Солом’янському районі постраждали 49 людей, 43 із них — госпіталізували, дві людини загинули.

Також ми писали, що 500 киян щодня прибирають біля будинку на Соломʼянці, що постраждав від ракетної атаки.

Фото: Катерина Дубовська, Los Solomas

Хіба може українців щось зламати?
Опубліковано: 06 січня 2024
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