500 киян щодня прибирають біля будинку на Соломʼянці, що постраждав від ракетної атаки: фото

У Соломʼянському районі продовжують розбирати завали біля будинку, який постраждав від російської ракетної атаки.

На місці працюють працюють рятувальники ДСНС та КАРСу, правоохоронці, «Київтеплоенерго», «Київгаз», керуюча компанія Соломʼянського району та близько 500 волонтерів, яких зібрав благодійний фонд «Los Solomas», пише «Вечірній Київ».

Небайдужі містяни розрізають фурнітуру на перевернутих смітниках, щоби закрити ними вибиті вікна; деблокують теплостанцію поруч із будинком; збирають габаритне сміття; підмітають підʼїзди та годують людей, що працюють.

Для зашиття вікон у фонді «Солом’янські котики» придбали ще додатково 100 OSB плит. Наразі їх було використано близько 1000.

Як повідомили «Вечірньому Києву» у «Los Solomas», за 2 дні волонтери завершать всю необхідну роботу біля будинку.

Нагадаємо, що зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами Київ. Падіння уламків були зафіксовані майже в усіх районах міста. Через пожежу в багатоповерхівці в Солом’янському районі постраждали 49 людей, 43 із них — госпіталізували, дві людини загинули.

Фото: Даша Гришина, Борис Корпусенко/»Вечірній Київ»; Дмитро Ларін, УП