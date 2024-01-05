500 киян щодня прибирають біля будинку на Соломʼянці, що постраждав від ракетної атаки: фото

1807
Ірина Маймур
share share

У Соломʼянському районі продовжують розбирати завали біля будинку, який постраждав від російської ракетної атаки.

На місці працюють працюють рятувальники ДСНС та КАРСу, правоохоронці, «Київтеплоенерго», «Київгаз», керуюча компанія Соломʼянського району та близько 500 волонтерів, яких зібрав благодійний фонд «Los Solomas», пише «Вечірній Київ».

Небайдужі містяни розрізають фурнітуру на перевернутих смітниках, щоби закрити ними вибиті вікна; деблокують теплостанцію поруч із будинком; збирають габаритне сміття; підмітають підʼїзди та годують людей, що працюють.

Для зашиття вікон у фонді «Солом’янські котики» придбали ще додатково 100 OSB плит. Наразі їх було використано близько 1000.

Як повідомили «Вечірньому Києву» у «Los Solomas», за 2 дні волонтери завершать всю необхідну роботу біля будинку.

Нагадаємо, що зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами Київ. Падіння уламків були зафіксовані майже в усіх районах міста. Через пожежу в багатоповерхівці в Солом’янському районі постраждали 49 людей, 43 із них — госпіталізували, дві людини загинули.

Фото: Даша Гришина, Борис Корпусенко/»Вечірній Київ»; Дмитро Ларін, УП

Пишаєтеся українськими волонтерами?
Опубліковано: 05 січня 2024
share share
У Києві Пункти незламності працюватимуть цілодобово — КМВА У Києві Пункти незламності працюватимуть цілодобово — КМВА Кияни закликають врятувати будинок Замкова 1899 року, який хочуть знести заради ТЦ — петиція Кияни закликають врятувати будинок Замкова 1899 року, який хочуть знести заради ТЦ — петиція В Одесі відреставрували старовинні двері кінця XIX століття: фото В Одесі відреставрували старовинні двері кінця XIX століття: фото У Львові не відновлюватимуть до закінчення війни зруйнований рф музей Шухевича: «Гроші потрібні військовим» У Львові не відновлюватимуть до закінчення війни зруйнований рф музей Шухевича: «Гроші потрібні військовим» Підсумки року: 19 історичних будинків Києва, які руйнували у 2023 році Підсумки року: 19 історичних будинків Києва, які руйнували у 2023 році В Україні створили “броньовані колеса” для пікапів військових: відео В Україні створили “броньовані колеса” для пікапів військових: відео У Києві вже працюють 44 пункти утилізації ялинок: адреси У Києві вже працюють 44 пункти утилізації ялинок: адреси У відділеннях Укрпошти почали роздавати додаткові LED-лампи: хто їх може отримати У відділеннях Укрпошти почали роздавати додаткові LED-лампи: хто їх може отримати
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.