Масована атака на Київ: пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені

Зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами Київ. У місті зафіксовано влучання, є поранені і загиблі.
Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.
Внаслідок ракетної атаки:
Також за інформацією ДТЕК через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.
«У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою», — повідомляє КМДА.
Також у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. На місці працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалих немає.
Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.
Через вранішні обстріли росіян — більша частина Бучанської громади була знеструмлена. Котельні, свердловини, резервуари чистої води та соціальні обʼєкти працювали на дизель-генераторах.
Про це повідомляв міський голова Бучі Анатолій Федорук.
На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Внаслідок падіння уламків ракет в м. Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина.
Про це повідомив голова київської ОДА Руслан Кравченко.
Крім цього, внаслідок масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються.
Раніше ми писали, нічна атака дронів на Київ: пошкоджено будинки у Солом'янському та Дарницькому районах.
Фото: Микола Калашник, Ігор Клименко