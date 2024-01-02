Масована атака на Київ: пошкоджені житлові будинки, є загиблі і поранені

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Наталія Габрух
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Зранку 2 січня ворог масовано обстріляв ракетами Київ. У місті зафіксовано влучання, є поранені і загиблі.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Київ

Внаслідок ракетної атаки:

  • В Солом’янському районі, зафіксовано загоряння двох багатоповерхових житлових будинків. Рятувальники деблокували 17 людей. 117 мешканців вивели з будинку. Постраждали наразі 27 людей, їх госпіталізували. Одна постраждала, жінка похилого віку, померла в кареті «швидкої»;

  • В Деснянському районі попередньо є загорання супермаркету;
  • В Дарницькому районі пошкоджено нежитлові приміщення;
  • В Голосіївському районі падіння решток на відкритій території;
  • В Печерському районі падіння уламків на дах 9-ти поверхового житлового будинку; на ще один багатоповерховий будинок та приватний будинок;
  • В Оболонському районі є загоряння житлового будинку, падіння решток на територію нежитлової забудови та складських приміщень;
  • В Святошинському районі падіння уламків на нежитлову забудову;
  • В Подільському районі загорання на території ринку; пошкоджено газову трубу а також падіння решток на нежитлову забудову. Пошкоджено магістралі водопостачання та горять щонайменше 6 авто. Також можливе загоряння житлового будинку. Інформація перевіряється;
  • Шевченківський район – падіння решток на відкриту територію.

Також за інформацією ДТЕК через атаку тимчасово відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

«У Подільському районі Києва спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою», — повідомляє КМДА.

Також у мікрорайоні Бортничі пошкоджено приватні житлові будинки та будівлю церкви. На місці працюють вибухотехніки й слідчо-оперативні групи. Постраждалих немає.

Про це повідомив голова Дарницької РДА Микола Калашник.

Київська область

Через вранішні обстріли росіян — більша частина Бучанської громади була знеструмлена. Котельні, свердловини, резервуари чистої води та соціальні обʼєкти працювали на дизель-генераторах.

Про це повідомляв міський голова Бучі Анатолій Федорук.

На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Внаслідок падіння уламків ракет в м. Вишневе пошкоджено 5 багатоквартирних будинків. 2 людини загинули, ще 11 поранені, зокрема одна дитина.

Про це повідомив голова київської ОДА Руслан Кравченко.

Крім цього, внаслідок масованої ракетної атаки є пошкодження в мережах "Укренерго" та обленерго в Києві та області. Знеструмлено понад 250 тисяч споживачів, дані уточнюються.

Раніше ми писали, нічна атака дронів на Київ: пошкоджено будинки у Солом'янському та Дарницькому районах.

Фото: Микола Калашник, Ігор Клименко

Вони колись заспокояться?
Опубліковано: 02 січня 2024
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