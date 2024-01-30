Комісія Київради пропонуватиме зупинити всі наземні будівельні роботи між станціями «Либідська» та «Деміївська»

Тимчасова контрольна комісія Київради пропонуватиме зупинити всі будівельні роботи поблизу аварійної ділянки метро між станціями «Либідська» та «Деміївська».

Про це повідомляє депутат від фракції «Голос» Тарас Козак.

Декілька днів тому відбулося виїзне засідання Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради щодо аварійної ситуації на метрополітені.

Тарас Козак коротко розповів про стан справ:

Станція «Деміївська» — єдина в Києві, яка знаходиться на сильно зволожених ґрунтах. Поруч річки Либідь і Совка. Бажано було будувати станцію значно глибше, у твердому ґрунті. Тобто, потенційні проблеми з експлуатацією були закладені при проєктуванні цієї станції та тунелів.

Проблеми на ділянці «Либідська-Деміївська» почалися за лічені місяці після початку експлуатації. Вода крізь щілини потрапляла в тунель. Виявилося, що будівельна організація дала гарантію на експлуатацію тунелю всього на 1 рік.

В листопаді 2023 року ситуація різко погіршилася. Дебіт води виріс у кілька разів, разом з водою у тунель почав потрапляти пісок. Експлуатацію тунелю зупинили. Потрібно розібратися, що саме сприяло прискоренню руйнування тунелю та чи має до цього відношення будівництво багатоповерхівки в кількох десятках метрів біля місця аварії. Наразі комісія готує звернення про зупинку всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки.

На сьогодні в рамках контраварійних робіт демонтовано колії, тунель знеструмлено та тимчасово посилено риштуванням усередині на ділянці 72 метри. У грудні поставили маячки, які повинні сигналізувати про продовження руйнування.

Сьогодні поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован (глибина 5.2-8.2 м) та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Також попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркасу всередині тунелю.

Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт.

Раніше ми писали, що перегінний тунель між «Деміївською» та «Либідською» планують відновити восени.

Фото: Максим Шкіль, Тарас Козак