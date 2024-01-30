Комісія Київради пропонуватиме зупинити всі наземні будівельні роботи між станціями «Либідська» та «Деміївська»

121
Наталія Габрух
share share

Тимчасова контрольна комісія Київради пропонуватиме зупинити всі будівельні роботи поблизу аварійної ділянки метро між станціями «Либідська» та «Деміївська».

Про це повідомляє депутат від фракції «Голос» Тарас Козак.

Декілька днів тому відбулося виїзне засідання Тимчасової контрольної комісії Київської міської ради щодо аварійної ситуації на метрополітені.

Тарас Козак коротко розповів про стан справ:

  • Станція «Деміївська» — єдина в Києві, яка знаходиться на сильно зволожених ґрунтах. Поруч річки Либідь і Совка. Бажано було будувати станцію значно глибше, у твердому ґрунті. Тобто, потенційні проблеми з експлуатацією були закладені при проєктуванні цієї станції та тунелів.
  • Проблеми на ділянці «Либідська-Деміївська» почалися за лічені місяці після початку експлуатації. Вода крізь щілини потрапляла в тунель. Виявилося, що будівельна організація дала гарантію на експлуатацію тунелю всього на 1 рік.
  • В листопаді 2023 року ситуація різко погіршилася. Дебіт води виріс у кілька разів, разом з водою у тунель почав потрапляти пісок. Експлуатацію тунелю зупинили. Потрібно розібратися, що саме сприяло прискоренню руйнування тунелю та чи має до цього відношення будівництво багатоповерхівки в кількох десятках метрів біля місця аварії. Наразі комісія готує звернення про зупинку всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки.
  • На сьогодні в рамках контраварійних робіт демонтовано колії, тунель знеструмлено та тимчасово посилено риштуванням усередині на ділянці 72 метри. У грудні поставили маячки, які повинні сигналізувати про продовження руйнування.
  • Сьогодні поверхня місця аварії укріплюється для того, щоб могла працювати важка техніка. Планується вирити котлован (глибина 5.2-8.2 м) та провести додаткові експертизи стану ґрунтів. Також попередньо заплановано замінити бетонний тунель на ділянці 27 метрів, додатково посилити його за рахунок хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркасу всередині тунелю.
  • Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, за чий рахунок буде проведено ремонт.

Раніше ми писали, що перегінний тунель між «Деміївською» та «Либідською» планують відновити восени.

Фото: Максим Шкіль, Тарас Козак

А на вашу думку, чи слід припиняти всі наземні будівельні роботи поблизу аварійних станцій метро?
Опубліковано: 30 січня 2024
share share
Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту Стало відомо, коли Оболонську розв'язку відкриють для транспорту На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT На Новопечерських Липках запрацював ресторан авторської кухні ECLAT У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото У львівській кондитерській «Цукерня» оновили дизайн: фото На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою На Великій Васильківській відкрили бар mother із коктейлями, органічними винами і домашньою комбучою Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі Миколаївський дизайнер відтворює з LEGO зруйновані обстрілами РФ будівлі Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес Українська режисерка Таню Муіньо зняла кліп для Дженніфер Лопес Комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро Комітет Верховної Ради створить новий орган у Києві: він також займатиметься метро Перегінний тунель між «Деміївською» та «Либідською» планують відновити восени Перегінний тунель між «Деміївською» та «Либідською» планують відновити восени
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.