Перегінний тунель між «Деміївською» та «Либідською» планують відновити восени

Перегінний тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська» обіцяють відновити восени 2024 року.

Про це повідомив Максим Шкіль, засновник групи компаній «Автострада», що відновлюють тунель.

За його словами, компанія залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва, а також близько 30 одиниць спецтехніки.

Після проведення досліджень аварійну ділянку майже 27 метрів завдовжки вирішили демонтують. На її місці збудують нову монолітну частину тунелю.

Наразі відновлювальні роботи проходять як всередині тунелю, так і зовні. Після того, як перенесуть усі інженерні мережі, розпочнеться розроблення котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

У спільноті «Пасажири Києва» зауважили , що улітку також мав початися ремонт перегону між станціями «Тараса Шевченка» й «Почайна» на «синій» гілці метро. Однак, імовірно, його доведеться відкласти, щоб не «відрізати» від метро Оболонь.

Нагадаємо, що 8 грудня 2022 року сталася одна з найбільших аварій у київському метрополітені — у тунелі між «Либідською» і «Деміївською» виявили тріщини , через які почала просочуватися вода. Через це на ремонт закрили на пів року 6 станцій метро: «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Як зазначили в КМДА, перші тріщини в тунелі між «Либідською» та «Деміївською» з’явилися 12 років тому.

Підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями метро «Либідська» та «Деміївська» вартуватимуть 21,2 млн грн.

Також ми писали , що ділянку тунелю метро між станціями «Либідська» та «Деміївська» планують зробити монолітною, а роботи проводити у відкритий спосіб, тобто з розкриванням тунелю з поверхні.

Фото: Максим Шкіль