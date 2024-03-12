У Білій Церкві перебудували пам’ятку національного значення: фото

У Білій Церкві перебудували пам’ятку національного значення, пов’язану з Тарасом Шевченком.

Про це повідомляє громадська організація ”Україна Інкогніта”.

В Білій Церкві власник неякісним ремонтом та перебудовою зіпсував будівлю станційного наглядача, яка є частиною комплексу Старої пошти. Автентичний дерев’яний ганок було зруйновано, на його місці з'явилася цегляна прибудова, а вікна були замінені на пластикові.

Комплекс будівель в Білій Церкві, відомий як Стара пошта, визнаний пам'яткою національного значення з 1979 року. Цей ансамбль було споруджено між 1825 та 1833 роками на кошти графині Олександри Браницької. Вона була тіткою землевласника Павла Енгельгардта (який пізніше викупив Тараса Шевченка) та племінницею князя Григорія Потьомкіна.

Комплекс займає площу близько 1,5 га і складається з двох частин. Перша частина — будівлі поштової станції, готелю і заїзду (ямщицька). В другій службові споруди — каретовня, кузня і стайня.

У 1846 р. в готелі поштової станції перебував Тарас Шевченко під час роботи у складі історико-археографічної комісії.

Будинок станційного наглядача з’явився пізніше відвідин Тараса Шевченка, але він входить до історико-архітектурного комплексу, пов’язаного із його життям.

Представники міської влади Білої Церкви та громадська організація “Україна Інкогніта” вже проінформували департамент культури і туризму Київської обласної державної адміністрації — там обіцяють звернутися до правоохоронних органів.

Раніше ми писали, що у центрі Києва до пам’ятки архітектури прибудували приміщення .

Фото: громадська організація ”Україна Інкогніта”