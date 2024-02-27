У центрі Києва до пам’ятки архітектури прибудували приміщення
У центрі Києва до пам’ятки архітектури Будинку Самонова прибудували приміщення.
Про це пише киянин Денис Соколов у соцмережах.
Прибудова зʼявилася біля закладу Kebab&Burger, який розташований у памʼятці і перегородила частину тротуару на вулиці Лисенка.
“У цієї Кебабної є дозвільні документи (видає департамент містобудування та архітектури). Також попередньо вони ще отримали дозвіл в департаменті культурної спадщини. Тому, як завжди, повпливати на цю історію може зараз лише громадськість і розголос”, — написав Денис Соколов.
На подію відреагувала депутатка Київради Ксенія Семенова. Вона повідомила, що надіслала відповідне депутатське звернення у Департамент охорони культурної спадщини та Київблагоустрій.
“Але скоріш за все оцей гараж на пам‘ятці архітектури легалізований”, — зазначила Ксенія Семенова.
Будинок Самонова — колишній київський прибутковий будинок і пам’ятка архітектури, зведена у 1901 році. Замовником будівництва був купець Микола Самонов, який також побудував кілька будівель на Подолі. Архітектор — Микола Яскевич.
Раніше ми писали, що до історичного будинку в центрі Полтави зводять поверх із газоблоків.
Фото: Денис Соколов, Вікіпедія