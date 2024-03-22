Киянам, які постраждали від ракетних атак, виплачують допомогу: Як її отримати

Кияни, які постраждали від атак рф, можуть отримати фінансову допомогу.

Як саме це зробити, пояснили в КМДА.

Одноразова матеріальна допомога

Потерпілі внаслідок ворожої атаки можуть подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги до Управління соціального захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій. Контакти — за посиланням.

Виплату одноразової допомоги в розмірі 10 000 гривень здійснюють за міською цільовою програмою “Турбота. Назустріч киянам”.

Компенсація за пошкоджене нерухоме майно

Кияни, чиє житло було пошкоджене через атаку рф, можуть отримати компенсацію за держпрограмою “єВідновлення”.

Якщо на об'єкті вже частково провели ремонт, можна подати заяву про надання компенсації за виконаний ремонт та заяву про компенсацію для проведення тієї частини ремонтних робіт, яка не була проведена.

Якщо пошкоджені квартири в багатоквартирному будинку, компенсація надається в разі, коли місця загального користування будинку не пошкоджені або були відремонтовані після пошкоджень.

Заявку на отримання компенсації можна подати через “Дію”, Центр надання адміністративних послуг, місцевий орган соціального захисту населення, контакти за посиланням або нотаріуса.

Щоб отримати грошову компенсацію через “Дію”, потрібно:

подати повідомлення про пошкоджене майно в мобільному застосунку або на порталі “Дія”;

відкрити в одному з банків-партнерів спеціальний рахунок “єВідновлення”. Таку картку можна отримати в банках “ПриватБанк”, “Монобанк”, “А банк”, “Sense Банк”, “Пумб”;

подати заявку на виплату через “Дію”, яку розгляне Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти;

дозволити огляд майна для складання акту обстеження, після чого Комісія визначить розмір компенсації за пошкоджене майно;

дочекатися внесення рішення в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна;

отримати гроші на картку;

подати звіт про використані кошти.

Отримані на карту кошти можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми “єВідновлення”. Витратити кошти треба протягом 12 місяців після їхнього отримання, інакше вони повернуться до державного бюджету.

Компенсація за знищене нерухоме майно

Кияни, чиє житло було знищене через атаку рф, можуть отримати компенсацію за держпрограмою “єВідновлення”.

Програма компенсації відбуватиметься у два етапи:

Отримання сертифіката на придбання нової домівки;

Грошові виплати на самостійну відбудову.

Людина зможе отримати або сертифікат, або кошти на будівництво.

Компенсація у вигляді сертифіката нараховується за зруйноване житло, яке неможливо відновити. Сертифікат дає змогу придбати нову домівку.

Суму сертифіката розраховує Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.

Компенсація у вигляді грошової виплати надаватиметься згодом, якщо людині не підходить сертифікат. Виплати надаватимуть власникам зруйнованих приватних будинків, які планують самостійну відбудову. Заяву в такому разі треба подати, коли розпочнеться другий етап програми. Компенсацію можна витратити на придбання або побудову житла.

Щоб отримати сертифікат для купівлі житла через “Дію”, потрібно:

подати повідомлення про зруйноване майно в мобільному застосунку або на порталі “Дія”, якщо не подавали раніше;

подати заяву про виплату за зруйноване майно в застосунку;

заявку розгляне Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна;

дочекатися отримання сертифіката;

подати заявку в “Дії” для бронювання коштів за сертифікатом та дочекатися підтвердження бронювання;

укласти угоду в нотаріуса. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна.

Допомога в гуманітарних штабах

Після обстрілу РДА оперативно розгортає біля пошкодженого об’єкта інфраструктури гуманітарний штаб і пункт обігріву. Там працюють фахівці Управління соціального захисту населення, психологи ДСНС і представники поліції.

У штабі постраждалі можуть зігрітися, випити чаю, отримати речі першої необхідності, медичну та психологічну допомогу, написати заяву на матеріальну допомогу тощо. Також там безкоштовно консультують містян про подальші кроки, зокрема від допоміжних правничих організацій.

Контакти штабів у кожному з районів Києва — за посиланням.

Раніше ми писали, що в Святошинському і Шевченківському районах розгорнули гуманітарні штаби, де надають допомогу мешканцям пошкоджених внаслідок ракетної атаки будинків.

Фото: dp.informator.ua