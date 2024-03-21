Де надають допомогу постраждалим від ракетного удару в Києві: адреси штабів

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Ірина Маймур
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У Святошинському і Шевченківському районах розгорнули гуманітарні штаби, де надають допомогу мешканцям пошкоджених внаслідок ракетної атаки будинків.

Про це повідомляють в КМВА.

  • У Святошинському районі розгорнули штаб на базі ДНЗ № 463 за адресою: вул. Академіка Доброхотова, 24-А.

Також мешканцям надає допомогу Червоний Хрест Святошин. Організація розгорнула дві локації у дворі на проспекті Академіка Палладіна, 24.

  • У Шевченківському районі розгорнули штаб на базі школи № 286 за адресою: пров. Делегатський, 1/28.

Там працюватимуть співробітники Управління соціального захисту населення Шевченківської РДА, повідомив заступник голови РДА Олександр Поповцев. Вони прийматимуть заяви на матеріальну допомогу. Представники ЦНАПу будуть консультувати щодо подачі заявок за програмою “єВідновлення”.

Нагадаємо, що вранці 21 березня росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами. Внаслідок чого постраждали 13 людей, 4 з них — госпіталізовано, 9 — отримали допомогу на місці.

Фото: Олександр Поповцев; Святошинська РДА; Червоний Хрест Святошин

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Опубліковано: 21 березня 2024
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