У київському метро почав курсувати ще один потяг із Варшави

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Ірина Маймур
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На маршрут “зеленої” гілки столичного метро вийшов другий потяг із вагонів, отриманих від Варшави.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Нагадаємо, що перший потяг із Варшави став на колії київського метро ще в листопаді минулого року.

Загалом минулого року столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро. Частину використовують як технічних донорів для капітальних ремонтів вагонів київської підземки, іншу — адаптують і додають до рухомого складу.

Раніше ми писали, що в Києві модернізують 220 вагонів метро і придбають ще 95 сучасних.

Фото: Віталій Кличко

Як вам новий потяг із Варшави?
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Опубліковано: 04 квітня 2024
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