На Вокзальні площі планують змінити організацію руху: про що йдеться

На Вокзальній площі змінять організацію руху. Відповідний план вже презентував заступник голови КМДА Костянтин Усов .

Про це пишуть "Пасажири Києва".

Зазначається, що ця ініціатива назріла з урахуванням багаторічного хаосу з трафіком та паркуванням біля Центрального залізничного вокзалу, який до того ж вже більше 2 років є головними воротами в столицю для міжнародних делегацій.

Ключовими завданнями зміни організації руху на Вокзальній є:

зменшити хаотичність руху автомобілів,

унеможливити порушення правил паркування,

ліквідувати транзитний автомобільний трафік,

покращити пішохідну доступність,

зменшити затримки руху комунального громадського транспорту.

До реорганізації руху залучені різні розробники з Луцька, Харкова, Львова та київського КП "Центр організації дорожнього руху", за основу взяли концепцію ЦОДРу.

Згідно з результатами транспортного моделювання, яке вже проводилося, наразі на площі затримки виникають через постійні "конфлікти" між транспортними засобами і значну частку транзитного трафіку. Якщо вирішити ці проблеми, то затримки і громадського, і приватного транспорту зменшаться приблизно на 40%.

Що пропонується змінити:

Ліквідація руху автомобілів на найближчому до вокзалу розвороті, яка складається з 3-х автомобільних смуг. За рахунок цього збільшується загальний простір для пішоходів. Залишиться лише обмежений заїзд для авто організацій, які розміщені в пішохідній зоні. Перший та другий розвороти до вокзалу будуть забезпечені для комунального громадського транспорту, проте віднесення зупинки маршруток, що є дискусійним рішенням. Створення велосмуг по вулиці Симона Петлюри та впорядкування паркування по вулиці - паралельно замість “ялинки”. Разом з U-Cycle пропонують облаштувати одно- або двосторонні велосмуги, захищені парковкою. Ліквідація наскрізного проїзду для транзитного трафіку через вулицю Симона Петлюри – площу Вокзальну – вулицю Павла Скоропадського в обидва напрямки. Натомість з боку вулиці Скоропадського організовується розворотне коло з можливістю висадки пасажирів. Організація малого розвороту для автомобілів, які не мають потреби їхати прямо до вокзалу. Водночас реалізація розвороту в такому вигляді, щоб унеможливити там зупинку та стоянку авто. Встановлення достатньо великої кількості направляючих стовпчикі, щоб не допустити хаотичне паркування. Покращена організація паркувального простору на площі з автоматичними шлагбаумами на в’їзд та виїзд за рахунок єдиної існуючої зеленої зони, яка з’явилась в рамках останньої реконструкції у 90-і. Натомість пропонують замість розширення парковки збільшити кількість дерев та покращити пішохідну доступність зеленої зони або принаймні просто залишити зелену зону.

Фото: Центр організації дорожнього руху Києва