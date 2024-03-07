Закриття метро та зупинка транспорту під час тривог: Топ-7 транспортних проблем Києва

Багаторазове перенесення дедлайнів закінчення будівництва метро на Виноградар, закриття станцій метро на ремонт та анонс закриття інших станцій, зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог – все це далеко не всі транспортні проблеми з якими майже щодня стикаються кияни та гості міста.

Зібрали топ-7 найболючіших транспортних проблем Києва.

8 грудня 2023 році у Києві закрили тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська". Тоді казали, що ремонт тунелю триватиме близько 6 місяців і має закінчитися у червні 2024 року. У кінці лютого директор Департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Руслан Кандибор заявив, що тунель мають відкрити у кінці літа-початку осені. Відомо, що підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями вартуватимуть 21,2 млн грн.

Варто зазначити, що у зв’язку з ремонтом тунелю на міська влада від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустила наземний транспорт, що дублює маршрути закритих станцій метро. Також між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацював "човниковий" рух поїздів.

Наземний транспорт, що дублює роботу метро ходить дуже часто з інтервалом буквально декілька хвилин, але великий наплив людей все ж таки утворює "затори" на станції метро "Либідська", де у години пік можна по 5 хвилин стояти у черзі до турнікетів або у черзі, щоб піднятися на ескалаторі на поверхню. Особливо по комфорту закриття метро вдарило тих, хто живе у містах-супутниках, адже багато транспорту, який їздить у ці міста зупиняється на ВДНГ та "Теремках", тож людям необхідно доїжджати до цих станцій, потім пересідати на автобус, їхати на "Либідську", а далі, можливо, ще пересаджуватися на інший наземний транспорт чи інші лінії метро.

Просідає тунель й між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка". Там міська влада готується розпочати ремонт влітку 2024 року. У КП "Київський метрополітен" обіцяють, що рух поїздів перекривати повністю не будуть. Швидше за все, на ділянці організують почерговий човниковий рух одним тунелем в обидві сторони, але нова схема організації руху передбачатиме довші інтервали між поїздами. Також планується, що "Київпастранс" організує додаткові маршрути наземного транспорту.

Нормальна лінійна швидкість на трамвайних маршрутах при частково виділеному полотні складає 20 км/год. При цьому у Києві більшість маршрутів їздить зі шкідкістю 12-15 км/год, що повільніше майже усіх тролейбусних та автобусних маршрутів. До того ж, у місті є дуже проблемні маршрути, де швидкість руху трамваїв старовить 10-11 км/год. Це відбувається через те, що більша частина трамвайної мережі Києва перебуває у незадовільному стані, що зумовлює значні обмеження швидкості.

З 1 серпня 2022 року у Києві громадський транспорт зупиняється під час повітряних тривог. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва. З того часу кияни створили 6 петицій до міської влади з вимогою скасувати це рішення, але вони були відхилені. Відомо, що лише за рік зупинки громадського транспорту під час повітрянних тривог Київ втратив 2,4 мільярди гривень.

В основному під час тривог зупиняється державний транспорт, а приватні перевізники продовжують працювати, хоча були випадки, коли й приватних перевізників зупиняла патрульна поліція. До того ж, під час тривог люди не йдуть до укриття, а пересідають на маршрути приватних перевізників або на таксі. Найскладніше дістатися додому жителям лівого берега особливо під час повітряної тривоги перед комендантською годиною.

Більшість міст, зокрема, близьких до фронту, які раніше зупиняли громадський транспорт швидко чи з часом відмовилися від цього рішення через його неефективність. Адже люди просто обирали інший вид транспорт і їхали в потрібному напрямку, ігноруючи зупинений комунальний транспорт. Станом на зараз зупиняють комунальний транспорт під час повітряних тривог лише 3 міста України – Київ, Хмельницький та Івано-Франківськ.

Кияни не раз реєстрували петиції із закликом встановити валідатори у столичних маршрутках. Остання петиція була подана 2 жовтня і станом на 1 грудня вона набрала необхідну кількість голосів.

12 лютого 2020 року Департамент транспортної інфраструктури КМДА вже видавав наказ, який зобов’язував усіх приватних перевізників Києва до 1 квітня того ж року встановити та підключити в автобусах валідатори для зчитування е-квитка, втім роками перевізники відмовлялися встановлювати через нібито надто високої ціни.

А у травні 2023 року ТОВ «Союз-Авто» стало першим приватним перевізником у Києві, який інтегрував підтримку електронного квитка від міського застосунку «Київ Цифровий» і у травні почав тестувати оплату через валідатори. Однак Департамент транспортної інфраструктури КМДА непублічно розірвав із ним договори, тому перевізник вирішив відмовитись від подальшого використання е-квитка.

Нові станції метро на Виноградар під назвою Мостицька і Проспект Правди будують ще з 2019 року. Відкрити їх мали у грудні 2021 року, але через суди "Київметробуд" домігся перенесення термін реалізацїі проєкту на кінець 2022 р. Потім будівництво гілки метро на Виноградар планували завершити у 2024 році. Але у грудні 2023 року Київський метрополітен розірвав з "Київметробудом" договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Також тему будівництва метро на Виноградар супроводжували судові процеси. Зокрема, Київська міська прокуратура через суд вимагає стягнути з генпідрядника будівництва метро на Виноградар ще 79 млн грн фінансових санкцій. А перед тим Північний апеляційний господарський суд підтримав позицію столичної прокуратури про стягнення з генпідрядника будівництва понад 139 млн грн до столичного бюджету. Слідство встановило, що компанія використала не за цільовим призначенням кошти місцевого бюджету, які виділили на фінансування лінії метро від станції Сирець до житлового масиву Виноградар.

Державна комісія з перевірки мостових споруд визнала аварійним мости Патона та Метро в Києві. Скоро розпочнеться ремонт мосту Метро, який триватиме рік. Цей час рух ним буде частково перекритий. Також до кінця 2024 року планують закінчити поточний ремонт Північного мосту за понад 28,6 млн гривень.

Окрім "втомлених" мостів у Києві є ще закриті мости, які точно не полегшують сполучення між лівим та правим берегами. Кияни вже реєстрували петицію із закликом відкрити Південний міст, або хоча б дозволити пройти по ньому пішки під час повітряних тривог. Адже люди годинами чекають на відбій тривоги на станціях "Видубичі" та "Осокорки". Відстань між станціями близько 4 км, що можливо подолати пішки менше, ніж за годину, а з допомогою засобів мікромобільності - ще швидше.

Також кияни реєстрували петицію із закликом не закривати Дарницький міст під час тривоги.