На Шулявці відкрили дитячий майданчик із ”Супер Кубом” з Лапландії та інклюзивними елементами

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Ірина Маймур
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У Солом'янському районі відкрили дитячий майданчик із "Супер Кубом", привезеним з міста-резиденції Санта Клауса.

Про це повідомляє "Київзеленбуд".

Майданчик розташований на вулиці Гетьмана, 1. Його створили в межах меценатського проєкту Joy of Play.

Сьогодні це єдиний подібний вертикальний ігровий простір в Україні з ексклюзивним дизайном, виготовленим з натурального дерева.

"Гігантський СуперКуб — результат кількарічної роботи дизайн-студії фінського виробника — Lappset Group. Понад 50 дітей одночасно можуть знаходитись всередині Кубу, який виготовили з північної сосни та привезли до Києва з Рованіємі (Фінська Лапландія) — єдиної офіційної резиденції Санта Клауса в світі. З обох сторін Кубу на землю спускаються дві гігантських металевих гірки", — йдеться у повідомленні.

Також на майданчику облаштували інклюзивний гральний комплекс з натуральної лапландської деревини, кількох пружинних качалок та трьох гойдалок. Весь гральний простір забезпечений травмо-безпечним покриттям "штучна трава". До того ж на майданчику встановили нові лави та урни.

Гроші на облаштування локації подарували кілька компаній та приватні особи Фінляндії і Данії.

Фото: “Київзеленбуд”

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Опубліковано: 29 травня 2024
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