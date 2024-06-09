На Виноградарі облаштували Центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю: фото

На Виноградарі облаштували реабілітаційний центр для дітей та людей з інвалідністю.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Реконструкцію Центру розпочали у 2021 році, призупинили з повномасштабною війною, та в травні 2022-го поновили.

Наразі Центр зможе одночасно прийняти 180 дітей, підлітків та молоді з інвалідністю, у шість разів більше, ніж до реновації.

Площа закладу складає 2500 м² і має чотири поверхи . На трьох з них розташовані приміщення для занять реабілітації та денного догляду, а на четвертому — адміністративні кабінети для персоналу. Окремий вхід має укриття, в якому можна продовжувати роботу під час тривоги.

Будівля має ліфт, пандуси, а всі написи продубльовані шрифтом Брайля. Усі санвузли також облаштовані для зручності людей на кріслах колісних.

Фото: Микола Тимченко, Віталій Кличко