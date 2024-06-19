Київський університет Грінченка вперше увійшов до міжнародного наукового рейтингу

Київський університет ім. Бориса Грінченка вперше потрапив до SCImago Institutions Rankings, де посів перше місце серед 49 українських університетів, представлених у цьому рейтингу.

Про це повідомили в КМДА.

SCImago Institutions Rankings оцінює установи за трьома показниками: наукові дослідження, інноваційні результати та вплив на суспільство.

На позицію Університету Грінченка в рейтингу вплинули публікаційна активність працівників закладу, дотримання принципів відкритої науки, цитованість наукових публікацій, співпраця з іноземними вченими щодо спільних досліджень і публікації статей, видимість вебсайту закладу в інтернеті й поширення в соцмережах.

Також виш уперше долучився до престижного міжнародного рейтингу Times Higher Education Impact Rankings, що оцінює успіхи університетів у досягненні 17 Цілей сталого розвитку. Вони вирішують глобальні виклики, як-от гендерна рівність, чиста вода й санітарія, доступна та чиста енергія, гідна праця й економічне зростання, інновації та інфраструктура тощо.

Фото: Київський університет ім. Бориса Грінченка