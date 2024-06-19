Київський університет Грінченка вперше увійшов до міжнародного наукового рейтингу

432
Ірина Маймур
share share

Київський університет ім. Бориса Грінченка вперше потрапив до SCImago Institutions Rankings, де посів перше місце серед 49 українських університетів, представлених у цьому рейтингу.

Про це повідомили в КМДА.

SCImago Institutions Rankings оцінює установи за трьома показниками: наукові дослідження, інноваційні результати та вплив на суспільство.

На позицію Університету Грінченка в рейтингу вплинули публікаційна активність працівників закладу, дотримання принципів відкритої науки, цитованість наукових публікацій, співпраця з іноземними вченими щодо спільних досліджень і публікації статей, видимість вебсайту закладу в інтернеті й поширення в соцмережах.

Також виш уперше долучився до престижного міжнародного рейтингу Times Higher Education Impact Rankings, що оцінює успіхи університетів у досягненні 17 Цілей сталого розвитку. Вони вирішують глобальні виклики, як-от гендерна рівність, чиста вода й санітарія, доступна та чиста енергія, гідна праця й економічне зростання, інновації та інфраструктура тощо.

Фото: Київський університет ім. Бориса Грінченка

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 червня 2024
share share
У КПІ вперше за понад 30 років обрали нового ректора У КПІ вперше за понад 30 років обрали нового ректора Біля Контрактової площі відкрили заклад із пастою у форматі to go Біля Контрактової площі відкрили заклад із пастою у форматі to go Дивакуваті алкогольні закони США Дивакуваті алкогольні закони США У Києві втричі зменшилася кількість багатоповерхівок, у яких не вимикають світло: про які цифри йдеться У Києві втричі зменшилася кількість багатоповерхівок, у яких не вимикають світло: про які цифри йдеться
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.