У Києві знесли садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя

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Наталія Габрух
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19 липня забудовник ЖК “Тургеневъ” зніс двоповерхову садибу Зеленських 1890 року будівництва.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Він помітив демонтажні роботи ввечері 19 липня. Пізніше на його виклик прибули співробітники патрульної поліції, які, за словами самого Перова, не зупинили знесення.

“ТОВ “Тургєнєв Білд” зніс історичну Садибу Зеленських, 1890 р. Активісти, що намагались завадити демонтажу — були побиті тітушками. Поліція опитала ескаваторника, але нікого не затримали. На місці історичної памятки тепер мають збудувати ЖК “Тургеневъ”, — написав Дмитро Перов.

У КМДА також заявили, що садибу Зеленських на вулиці Кониського, 22 знесли несанкціоновано.

“Вважаємо, що правоохоронні органи мають надати свою оцінку та притягнути винних до відповідальності“, — йдеться на сайті адміністрації.

Дмитро Перов закликав усіх небайдужих вийти 20 липня о 20:00 на акцію протесту.

“Приносьте до КМДА фото будівель, парків, скверів, річок, що гинуть зараз у місті так само! А я принесу ось цю цеглину з пам’ятки історії – Садиби Зеленських”, — написав Дмитро Перов.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Тепер на місці історичної пам’ятки планують спорудити ЖК “Тургеневъ”.

Фото: NE:Urban, Дмитро Перов, Юрій Ферендович

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Опубліковано: 20 липня 2024
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