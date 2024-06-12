КМДА не заборонятиме будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці історичної садиби Зеленських

У КМДА не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Про це повідомляють в пам’яткоохоронній спільноті “Цегла”.

У КМДА “не мають повноважень” зберегти садибу Зеленських від забудови, оскільки забудовник ТОВ “Тургенєв Білд” подав на них до суду.

Про це йдеться у офіційній відповіді міськради за результатами розгляду петиції щодо заборони зведення ЖК на місці будівлі.

“Зокрема, чиновники міської адміністрації бідкаються, що забудовник ТОВ “Тургенєв Білд” подав на них до суду і вже виграв дві інстанції. Тож, будівництво ЖК імені російського поета в Києві зупинити вони просто не в повноваженнях”, — коментують у “Цегла”.

Головний аргумент забудовника при цьому — відсутність у садиби Зеленських охоронного статусу пам’ятки культурної спадщини.

“Ще у квітні 2022 р. ГО Мапа Реновації було подано пакет облікової документації на присвоєння історичній садибі статусу памʼятки. Втім, жодна з двох успішних петицій на понад 12 тис. голосів киян не стала достатнім рушійним поштовхом для Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Останній — досі не надав будівлі статусу памʼятки. І не подав жодних пояснень у справі”, — написав активіст Дмитро Перов.

Раніше ми писали , що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати .

Фото: Дмитро Перов