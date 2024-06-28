Садибу Зеленських можуть знести до остаточного рішення суду

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургеневь" на вул. Кониського, 22, де розташована садиба Зеленських.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За словами Перова, про такий захід, як засіб забезпечення розгляду справи, просив Департамент містобудування та архітектури.

"Логіка чиновників – вони не готові брати додаткову відповідальність за новий скандальний обʼєкт в центрі Києва. Тож, бізнесмени Єгор Сібілев та Михайло Гречко пішли до суду. Тепер це рішення відкриває для них можливість знести будівлю ще до винесення остаточного вердикту суду, зіславшись на рішення попередніх судів", – сказав Перов.

Дерев'яна, обкладена цеглою будівля була збудована 1890 р. на замовлення купця Василя Маліна. Сьогодні — це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 рр. тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських. Нині на місці історичної пам’ятки планують спорудити 12-поверховий ЖК "Тургеневъ".

Нагадаємо, що на початку червня у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Раніше ми писали, що забудовник готує садибу Зеленських до зносу і стверджує, що вона не має історичної та архітектурної цінності.

У 2021 р. після першої спроби зносу історичної пам’ятки Київською міською прокуратурою на ділянку садиби було накладено арешт. Попри це — забудовник продовжує її руйнувати .

Фото: Дмитро Перов