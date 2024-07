У Лондоні встановили інсталяцію на честь загиблих на війні українських спортсменів.

Про це повідомило посольство України у Великій Британії.

Інсталяцію розташували на Парламентській площі. Вона зображає число 487, що символізує орієнтовну кількість загиблих спортсменів. Навколо інсталяції розташоване спортивне обладнання, пофарбоване у чорний колір.

“Ця інсталяція є потужним нагадуванням про величезні втрати, які зазнає Україна через війну, і символом шани до тих, хто віддав своє життя заради майбутнього своєї країни”, — йдеться в повідомленні.

У посольстві зазначили, що цьогоріч на Олімпійських іграх у Парижі Україну представлятимуть лише 140 спортсменів, що є найменшою кількістю за всю історію літніх Олімпіад для України. Крім того, понад 4 тисячі українських спортсменів зараз захищають свою країну від російських загарбників.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK