Дивіться, як виглядатиме меморіал на честь загиблих військових у Броварах
У Броварах презентували концепцію Меморіального комплексу для загиблих українських воїнів.
Про це повідомляють на сайті міськради.
Попередньо меморіал планують розмістити у парку "Перемога".
Комплекс має поєднати найвищий державний прапор Київщини та меморіал, який архітектори бачать з використанням пагорба біля озера.
Також проєкт передбачає розміщення іменних дзвоників пам’яті, котрі нагадуватимуть про загиблих через постійний дзвін.
Концепцію меморіалу погоджуватимуть з родинами загиблих захисників. Їхні зауваження та пропозиції будуть враховані під час подальшої роботи над меморіалом.
Фото: Броварська міська рада
Опубліковано: 31 травня 2024