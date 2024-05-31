Дивіться, як виглядатиме меморіал на честь загиблих військових у Броварах

У Броварах презентували концепцію Меморіального комплексу для загиблих українських воїнів.

Про це повідомляють на сайті міськради.

Попередньо меморіал планують розмістити у парку "Перемога".

Комплекс має поєднати найвищий державний прапор Київщини та меморіал, який архітектори бачать з використанням пагорба біля озера.

Також проєкт передбачає розміщення іменних дзвоників пам’яті, котрі нагадуватимуть про загиблих через постійний дзвін.

Концепцію меморіалу погоджуватимуть з родинами загиблих захисників. Їхні зауваження та пропозиції будуть враховані під час подальшої роботи над меморіалом.

Фото: Броварська міська рада