Дивіться, як виглядатиме меморіал на честь загиблих військових у Броварах

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Ірина Маймур
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У Броварах презентували концепцію Меморіального комплексу для загиблих українських воїнів.

Про це повідомляють на сайті міськради.

Попередньо меморіал планують розмістити у парку "Перемога".

Комплекс має поєднати найвищий державний прапор Київщини та меморіал, який архітектори бачать з використанням пагорба біля озера.

Також проєкт передбачає розміщення іменних дзвоників пам’яті, котрі нагадуватимуть про загиблих через постійний дзвін.

Концепцію меморіалу погоджуватимуть з родинами загиблих захисників. Їхні зауваження та пропозиції будуть враховані під час подальшої роботи над меморіалом.

Фото: Броварська міська рада

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Опубліковано: 31 травня 2024
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