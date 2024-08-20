Аварійний шляхопровід на Куренівці капітально відремонтують за 388 млн грн

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Наталія Габрух
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Аварійний шляхопровід на Куренівці відремонтують за 388,6 мільйона гривень.

Про це повідомляє КМДА.

Йдеться про шляхопровід на перетині вул. Новокостянтинівської з під’їзними коліями на вул. Портовій.

За результатами спеціального обстеження, технічний стан шляхопроводу визначено як непрацездатний, а його залишковий ресурс — вичерпаним. Адже він введений в експлуатацію ще в 1969 році та з того часу жодного разу капітально не ремонтувався. Там уже проникає в опори волога й почалася корозія арматури.

Тепер згідно з тендером “Київавтодору” там влаштують нові конструкції, перила й барʼєрні огорожі й освітлення. Також мають відремонтувати підземні та наземні комунікації, влаштувати нове дорожнє покриття на шляхопроводі та на підходах до нього.

Окрім цього, під час ремонту враховуватимуть і принципи безбар'єрності — понизять бортовий камінь і влаштують тактильну плитку.

Орієнтовно роботи на шляхопроводі розпочнуть наприкінці вересня та завершать до травня 2026 року (19 місяців). На цей період організують тимчасову схему дорожнього руху.

Фото: Unsplash

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Опубліковано: 20 серпня 2024
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