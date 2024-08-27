Залишки церков на Кудрявці і дерев’яні вимостки Подолу внесли до Держреєстру пам’яток

Залишки церков на Кудрявці і дерев’яні вимостки Подолу внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток.

Загалом додали 8 археологічних об'єктів Києва, повідомляє КЗ “Центр консервації предметів археології”.

Він же підготував документацію на об’єкти культурної спадщини.

Ось повний перелік археологічних об'єктів:

Дерев’яна водорозподільна система та дерев’яні вимостки вулиць Києво-Подолу, ХVII – XIX ст. (від вул. Ігорівської до вул. Ярославської – Контрактова площа, вул. Фролівська, Покровська, Хорива, Братська, Волоська, Григорія Сковороди, Андріївська, Нижній та Верхній Вал тощо) – пам’ятка археології, містобудування.

Залишки церкви на Вознесенському узвозі, ІІ половина ХІ століття (Вознесенський узвіз, 20 (територія НАОМА) – пам’ятка археології. Залишки церкви ХІ ст. у Киянівському провулку, ХІ століття (провулок Киянівський, 2/12) – пам’ятка археології. Залишки церкви у Несторівському провулку, ХІІ – І половина ХІІІ століття (провулок Несторівський, 7–11) – пам’ятка археології. Фундаменти церкви на горі Щекавиця, ХІІ століття (вул. Олегівська, 41) – пам’ятка археології. Залишки церкви (вірменської) ХІV століття (Покровська вул., 7 (територія Покровської церкви)) – пам’ятка археології. Залишки кам’яної споруди (“язичницьке капище”), VI – перша половина Х століття (вул. Володимирська, 2) – пам’ятка археології. Залишки споруди (“язичницьке капище”) – друга половина Х століття (вул. Володимирська, 3) – пам’ятка археології.

Фото: ательє Франца де Мезера; КЗ “Центр консервації предметів археології”