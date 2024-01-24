Щекавицю та Вознесенські печери у Києві внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток

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Ірина Маймур
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Ще три об’єкти культурної спадщини Києва внесли до Держреєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки археології місцевого значення.

Про це повідомляє КЗ «Центр консервації предметів археології», який і підготував облікові документи на ці пам’ятки.

Зазначається, що до Держреєстру нерухомих пам’яток внесли:

  • залишки мурованої церкви ХІІ–ХIV ст. (вул. Волоська, 21–25);

Вони були зафіксовані на місці знесеної старої забудови. На глибині 1,5 м знайли фундаменти церкви ХІІІ–XIV ст. та залишки кладки із цегли-плінфи ХІІ століття. Це був невеликий тринефний храм 13 м завширшки із порядовою кладкою стін на цем’янковому розчині та стрічковим фундаментами — на глині. Храм продовжував існувати й у XIV столітті.

  • печерне житло кінця ХVIII–ХІХ ст. (північно-східний схил гори Щекавиці);

На рівні підлоги привхідної камери зібрали кілька фрагментів стінок гончарних посудин, найбільш ранні з яких датуються давньоруським часом, а найбільш пізні — XVIII–XIX століттями. Вхід до печери являв собою отвір з округлим склепінням і вертикальними стінками, з горизонтальною рівною материковою підлогою. Від входу починалася невелика привхідна камера прямокутної в плані форми з округлим склепінням та прямовисними стінками.

  • залишки церкви ХІІ ст. (Вознесенський узвіз, 22).

У 1878 році їх уперше дослідив археолог Петро Лашкарьов. На той час стіни храму збереглись на висоту до 1 м, також збереглися залишки фрескового розпису. Фундаменти, залишки стін і стовпів храму були складені із цегли на розчині вапняку із сумішшю товченої цегли. Підлога церкви була з квадратних керамічних плиток, викладених у шаховому порядку на вапняковій підмазці. Вдруге залишки церкви в 1947 році дослідив археолог Михайло Каргер, який з’ясував, що це був одноапсидний храм середини ХІІ — початку ХІІІ ст.

Пам’ятки внесли до Держреєстру згідно Наказу Міністерства культури та інформаційної політики від 22 січня 2024 року. Подав їх до міністерства Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Зазначені пам’ятки є автентичними об’єктами археологічної спадщини та невідтворними джерелами знань про життя, матеріальну та духовну культуру населення Давнього, пізньосередньовічного та модерного Києва.

Раніше ми писали, що архітектурну пам’ятку в центрі Києва продали на аукціоні за понад 43 млн гривень.

Фото: ательє Франца де Мезера/»Вечірній Київ»; КЗ «Центр консервації предметів археології»

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Опубліковано: 24 січня 2024
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