Аварійну котельню заводу у Львові перетворять на коворкінг із громадським простором: візуалізації
У Львові аварійну котельню заводу “Львівсільмаш”, що на вул. Городоцька, 207 перетворять у коворкінг із громадським простором.
Про це пише “Твоє місто”.
“Наразі будівля руйнується, і для того, щоб врятувати її потенціал, хочуть адаптувати під офісно-громадський центр”, — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.
На першому поверсі планують розмістити заклади громадського харчування, кав'ярні. На другому – коворкінг відкритого типу, де можна буде орендувати робоче місце. На найвищому поверсі облаштують класичні офісні кабінети.
Антон Коломєйцев зазначив, що у будівлі облаштують доступність для маломобільних груп населення. Контури будівлі і загальний вигляд не змінюватимуть, а останній поверх зроблять скляним для того, щоб будівля була краще освітленою.
Крім цього, в інтер’єрі планують зберегти елементи старих труб польських та австрійських котлів, що збереглися до нашого часу.
Також на території облаштують благоустрій. Для цього частково знімуть паркан і зроблять відкритий громадський простір з озелененням, дикими травами, деревами та лавочками.
Фото: “Твоє місто”