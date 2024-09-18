Аварійну котельню заводу у Львові перетворять на коворкінг із громадським простором: візуалізації

У Львові аварійну котельню заводу “Львівсільмаш”, що на вул. Городоцька, 207 перетворять у коворкінг із громадським простором.

Про це пише “Твоє місто”.

“Наразі будівля руйнується, і для того, щоб врятувати її потенціал, хочуть адаптувати під офісно-громадський центр”, — зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

На першому поверсі планують розмістити заклади громадського харчування, кав'ярні. На другому – коворкінг відкритого типу, де можна буде орендувати робоче місце. На найвищому поверсі облаштують класичні офісні кабінети.

Антон Коломєйцев зазначив, що у будівлі облаштують доступність для маломобільних груп населення. Контури будівлі і загальний вигляд не змінюватимуть, а останній поверх зроблять скляним для того, щоб будівля була краще освітленою.

Крім цього, в інтер’єрі планують зберегти елементи старих труб польських та австрійських котлів, що збереглися до нашого часу.

Також на території облаштують благоустрій. Для цього частково знімуть паркан і зроблять відкритий громадський простір з озелененням, дикими травами, деревами та лавочками.

Фото: “Твоє місто”