Дивіться, як на Позняках вулицю очистили від незаконної реклами: фото

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Наталія Габрух
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На вулиці Анни Ахматової, що у Дарницькому районі, демонтували близько 50 рекламних конструкцій, розміщених не за правилами.

Про це повідомили в Управлінні з питань реклами КМДА.

“Незаконна реклама перекривала вікна, балкони, декоративні елементи фасадів та розміщувалися у непередбачених для цього місцях. Більшість з демонтованих конструкцій було встановлено без оформлення відповідного документу”, — йдеться у повідомленні.

В Управлінні з питань реклами нагадали, що у Києві діють чіткі правила розміщення реклами та вивісок, які є своєрідним брендбуком міста. У правилах вказані місця, де можна розміщувати вивіски та рекламу, а також дозволені типи та габарити конструкцій.

Фото: Управління з питань реклами КМДА

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Опубліковано: 23 вересня 2024
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